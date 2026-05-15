Milano 13:04
49.295 -1,51%
Nasdaq 14-mag
29.580 +0,73%
Dow Jones 14-mag
50.063 +0,75%
Londra 13:04
10.243 -1,26%
Francoforte 13:00
24.158 -1,22%

Parigi: in calo Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Safran
Sottotono la società ingegneristica, che passa di mano con un calo del 2,90%.
Condividi
```