Piazza Affari: giornata depressa per Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Leone di Trieste , con una flessione dell'1,84%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Generali Assicurazioni rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo della compagnia assicurativa mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 38,84 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 38,21. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 39,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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