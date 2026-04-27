Generali, Unicredit sarebbe già oltre il 9% del capitale

L'aumento ulteriore della partecipazione sarebbe avvenuto in concomitanza con l'assemblea del Leone di Trieste

(Teleborsa) - Unicredit sarebbe salita ancora nel capitale di Generali : dopo aver aumentato la sua quota dal 6,68% all'8,72% (dalle risultanze dell'ultima assemblea) la banca guidata da Andrea Orcel si sarebbe già portata al di sopra della soglia del 9% e, fra buyback ed altri acquisti, si candiderebbe già a salire attorno al 10%, quota che farebbe scattare l'obbligo di chiedere il parere dell'Ivass.



A far scattare i rumors sarebbe stato un blocco da 3,75 milioni di azioni Generali, pari allo 0,3% del capitale, transitato sul mercato nella giornata di venerdì, per un valore di 141 milioni di euro. Un movimento che in molti hanno ricondotto ad un'operazione posta in essere dalla Banca di Piazza Gae Aulenti.



Nel frattempo, Bloomberg, citando fonti vicine al dossier, scrive che la decisione di UniCredit di aumentare la propria partecipazione in Generali "mira a rafforzare i legami commerciali e la posizione della banca in eventuali operazioni che coinvolgano la compagnia assicurativa".



"Questa mossa si inserisce nel quadro delle discussioni in corso su accordi commerciali più ampi tra l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, e il suo omologo di Generali, Philippe Donnet", scrive Bloomberg, aggiungendo "l'obiettivo è anche quello di segnalare a terzi potenzialmente interessati all'acquisizione di parti o dell'intera Generali che UniCredit dovrebbe essere presa in considerazione".



I due Ad si sarebbero anche incontrati più volte negli ultimi mesi, per discutere dell'espansione delle partnership esistenti nella gestione patrimoniale, nelle assicurazioni e in altri settori. Secondo l'Ad del Leone di Trieste, Philippe Donnet, la partnership "sta funzionando bene" e, se si presentasse l'opportunità di ampliarla, "saremmo ovviamente aperti a valutarla".

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