Generali, BlackRock ha una partecipazione potenziale del 5%

(Teleborsa) - BlackRock ha una partecipazione potenziale del 5,009% in Generali , colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 12 maggio 2026.



In particolare, il 3,138% è riferibile a diritti di voto riferibili ad azioni, l'1,384% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario e lo 0,487% sono "Contracts for Difference" senza data di scadenza.

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