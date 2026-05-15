Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense , che tratta con una perdita del 2,21%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stellantis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Stellantis è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,724 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,452. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,996.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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