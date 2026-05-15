Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis
(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta con una perdita del 2,21%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stellantis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Stellantis è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,724 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,452. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,996.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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