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Stellantis scambia in rosso a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Stellantis scambia in rosso a Piazza Affari
Ribasso scomposto per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che esibisce una perdita secca del 7,65% sui valori precedenti.
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