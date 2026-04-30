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/ Stellantis scambia in rosso a Piazza Affari
Stellantis scambia in rosso a Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
30 aprile 2026 - 09.35
Ribasso scomposto per la
casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che esibisce una perdita secca del 7,65% sui valori precedenti.
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