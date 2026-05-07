Piazza Affari: risultato positivo per Stellantis

(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che avanza bene del 2,27%.



L'andamento di Stellantis nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Stellantis suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 6,68 Euro e supporto visto a quota 6,56. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 6,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```