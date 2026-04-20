Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la casa automobilistica italo-francese-statunitense , con una flessione del 2,69%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stellantis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Stellantis è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,203. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,377.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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