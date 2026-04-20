Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con una flessione del 2,69%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stellantis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Stellantis è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,203. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,377.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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