Wall Street chiude contrastata

Dubbi su una possibile intesa fra USA e Iran

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,32%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l' S&P-500 , che chiude la giornata a 7.403 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100 , che mostra un calo dello 0,45%; consolida i livelli della vigilia l' S&P 100 (-0,16%).



A pesare sul sentiment degli investitori sono i dubbi riemersi su un imminente accordo tra Stati Uniti e Iran che ripristinerebbe i flussi energetici attraverso lo Stretto di Hormuz. L'Iran ha presentato una proposta aggiornata per porre fine alla guerra, ma la Casa Bianca, secondo quanto riportato da Axios, la riterrebbe insufficiente.



Energia (+1,81%), beni di consumo per l'ufficio (+1,34%) e finanziario (+1,21%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori informatica (-0,97%) e beni industriali (-0,42%) sono stati tra i più venduti.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Cisco Systems (+1,72%), Chevron (+1,67%), Boeing (+1,31%) e Nike (+1,20%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amazon , che ha archiviato la seduta a -1,20%.



Piccoli passi in avanti per Sherwin Williams , che segna un incremento marginale dello 0,89%.



Giornata moderatamente positiva per Home Depot , che sale di un frazionale +0,77%.



Sostanzialmente debole American Express , che registra una flessione dello 0,40%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Qualcomm (+4,76%), ARM Holdings (+4,16%), Cognizant Technology Solutions (+3,04%) e DexCom (+2,16%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Charter Communications , che ha archiviato la seduta a -3,50%.



Calo deciso per AppLovin , che segna un -1,72%.



Sensibili perdite per Micron Technology , in calo del 5,95%.



In luce CoStar , con un ampio progresso dell'1,59%.

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