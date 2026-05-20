Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, che chiude in rosso la terza seduta consecutiva ritracciando dai record. A pesare sui mercati hanno contribuito le tensioni sul mercato obbligazionario e l'aumento dei rendimenti dei Bond governativi USA, sull'attesa di possibili mosse in controtendenza della Fed. Il Dow Jones lascia sul parterre lo 0,65%; sulla stessa linea, in lieve calo l' S&P-500 , che archivia la giornata sotto la parità a 7.354 punti.



In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,61%); con analoga direzione, poco sotto la parità l' S&P 100 (-0,67%).



Sanitario (+1,09%), energia (+1,03%) e utilities (+0,99%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti materiali (-2,28%), telecomunicazioni (-1,58%) e beni di consumo secondari (-1,32%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Verizon Communication (+2,10%), Amgen (+1,96%), Chevron (+1,50%) e Merck (+1,49%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cisco Systems , che ha archiviato la seduta a -2,92%.



Spicca la prestazione negativa di Boeing , che scende del 2,54%.



3M scende del 2,08%.



Calo deciso per Amazon , che segna un -2,08%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Marvell Technology (+4,36%), ARM Holdings (+3,80%), Datadog (+3,03%) e DexCom (+2,84%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DoorDash , che ha chiuso a -4,93%.



Seduta negativa per Qualcomm , che scende del 3,94%.



Sotto pressione Atlassian , con un forte ribasso del 3,15%.



Soffre AppLovin , che evidenzia una perdita del 3,14%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Mercoledì 20/05/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,31 Mln barili)



Giovedì 21/05/2026

14:30 USA: PhillyFed (atteso 17,9 punti; preced. 26,7 punti)

14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,38 Mln unità; preced. 1,37 Mln unità)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 211K unità)

14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,5 Mln unità)

15:45 USA: PMI composito (preced. 51,7 punti)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 51 punti).

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