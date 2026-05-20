Prevalgono le vendite a New York
(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, che chiude in rosso la terza seduta consecutiva ritracciando dai record. A pesare sui mercati hanno contribuito le tensioni sul mercato obbligazionario e l'aumento dei rendimenti dei Bond governativi USA, sull'attesa di possibili mosse in controtendenza della Fed. Il Dow Jones lascia sul parterre lo 0,65%; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500, che archivia la giornata sotto la parità a 7.354 punti.
In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,61%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,67%).
Sanitario (+1,09%), energia (+1,03%) e utilities (+0,99%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti materiali (-2,28%), telecomunicazioni (-1,58%) e beni di consumo secondari (-1,32%).
In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Verizon Communication (+2,10%), Amgen (+1,96%), Chevron (+1,50%) e Merck (+1,49%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cisco Systems, che ha archiviato la seduta a -2,92%.
Spicca la prestazione negativa di Boeing, che scende del 2,54%.
3M scende del 2,08%.
Calo deciso per Amazon, che segna un -2,08%.
Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Marvell Technology (+4,36%), ARM Holdings (+3,80%), Datadog (+3,03%) e DexCom (+2,84%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DoorDash, che ha chiuso a -4,93%.
Seduta negativa per Qualcomm, che scende del 3,94%.
Sotto pressione Atlassian, con un forte ribasso del 3,15%.
Soffre AppLovin, che evidenzia una perdita del 3,14%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:
Mercoledì 20/05/2026
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,31 Mln barili)
Giovedì 21/05/2026
14:30 USA: PhillyFed (atteso 17,9 punti; preced. 26,7 punti)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,38 Mln unità; preced. 1,37 Mln unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 211K unità)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,5 Mln unità)
15:45 USA: PMI composito (preced. 51,7 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 51 punti).
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