Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio
Brilla il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con un aumento del 3,46%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 108,11. Rischio di eventuale correzione fino al target 100,76. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 115,47.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)