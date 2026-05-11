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Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,02%)
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.399,64 punti
In breve
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Finanza
11 maggio 2026 - 10.25
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente +0,02%, archiviando la seduta a 26.399,64 punti.
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