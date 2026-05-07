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Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,55%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.621,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,55%
Ottima performance per Hong Kong (+1,55%), che archivia la giornata a 26.621,08 punti.
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