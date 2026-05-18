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Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dell'1,30%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 48.479,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dell'1,30%
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dell'1,30%, archiviando la giornata a 48.479,18 punti.
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