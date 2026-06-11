Milano 10-giu
50.029 0,00%
Nasdaq 10-giu
28.508 -1,98%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10-giu
10.255 0,00%
Francoforte 10-giu
24.195 0,00%

Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,99%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 24.165,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,99%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,99%, archiviando la giornata a 24.165,74 punti.
Condividi
```