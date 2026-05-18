Cybersecurity, Commercialisti pubblicano documento

(Teleborsa) - Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “Cybersecurity e Modello 231: integrazione dei rischi informatici nella governance d’impresa”, elaborato dalla Commissione di studio “Compliance e modelli organizzativi d.lgs. 231” nell’ambito dell’area di delega “Compliance e modelli organizzativi delle imprese”, cui sono delegati i Consiglieri nazionali Fabrizio Escheri ed Eliana Quintili.



“Le minacce informatiche rappresentano oggi un fattore di rischio strategico per le imprese e impongono un approccio sempre più integrato tra sistemi di controllo interno, governance e compliance”, afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio. “Con questo documento intendiamo offrire ai professionisti uno strumento utile ad accompagnare le imprese nella gestione del rischio cyber e nell’adeguamento dei modelli organizzativi ai più recenti sviluppi normativi e tecnologici”.



“Il tema della cybersecurity non può più essere considerato esclusivamente sotto il profilo tecnico-informatico”, dichiarano i Consiglieri nazionali delegati Fabrizio Escheri ed Eliana Quintili. “La crescente digitalizzazione dei processi aziendali e l’evoluzione della disciplina dei reati informatici impongono di integrare il rischio cyber nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal d.lgs. 231/2001”.

Il documento approfondisce i principali reati informatici rilevanti ai fini 231, i profili organizzativi connessi all’integrazione del rischio cyber nei sistemi di compliance aziendale e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, anche alla luce dell’impatto delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale sui sistemi di controllo.



Particolare attenzione è dedicata alla mappatura dei rischi e delle aree sensibili, all’aggiornamento dei protocolli e dei Codici Etici, alla formazione del personale e alle best practices in materia di cybersecurity. L’approfondimento proposto offre ai Commercialisti uno strumento di analisi e supporto operativo su un tema di crescente rilevanza per le imprese e per l’attività professionale.

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