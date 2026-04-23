CIR, Consob approva documento di offerta per OPA parziale su azioni proprie
(Teleborsa) - Consob ha approvato con delibera del 22 aprile 2026 il documento di offerta relativo all'OPA volontaria parziale promossa da CIR, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan, su massime 50 milioni di azioni proprie.
Il periodo di adesione avrà inizio il 27 aprile 2026 e terminerà il 18 maggio 2026, con pagamento il 25 maggio 2026. Il corrispettivo riconosciuto agli azionisti aderenti è pari a 0,68 euro per azione.
```