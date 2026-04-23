CIR, Consob approva documento di offerta per OPA parziale su azioni proprie

(Teleborsa) - Consob ha approvato con delibera del 22 aprile 2026 il documento di offerta relativo all'OPA volontaria parziale promossa da CIR , holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan, su massime 50 milioni di azioni proprie.



Il periodo di adesione avrà inizio il 27 aprile 2026 e terminerà il 18 maggio 2026, con pagamento il 25 maggio 2026. Il corrispettivo riconosciuto agli azionisti aderenti è pari a 0,68 euro per azione.

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