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Eurozona: acquisti a mani basse sull'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: acquisti a mani basse sull'EURO STOXX Insurance
In forte aumento il comparto assicurativo dell'Area Euro, che con il suo +1,58% avanza a quota 526,68 punti.
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