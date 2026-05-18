Francoforte: calo per Nemetschek
(Teleborsa) - Retrocede Nemetschek, con un ribasso del 2,59%.
Lo scenario su base settimanale di Nemetschek rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 57,92 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 59,27. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 60,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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