Francoforte: rosso per Scout24
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, in flessione dell'1,81% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Scout24 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,81%, rispetto a -2,44% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Scout24. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Scout24 evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 73,53 Euro. Primo supporto a 72,63. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 72,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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