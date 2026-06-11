Francoforte: rosso per Scout24

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , in flessione dell'1,81% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Scout24 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,81%, rispetto a -2,44% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Scout24 . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Scout24 evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 73,53 Euro. Primo supporto a 72,63. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 72,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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