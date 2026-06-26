Francoforte: rosso per Scout24
(Teleborsa) - Retrocede la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, con un ribasso del 2,65%.
Lo scenario su base settimanale di Scout24 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Scout24 suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 68,72 Euro con tetto rappresentato dall'area 71,12. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 67,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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