Francoforte: rosso per Scout24

(Teleborsa) - Retrocede la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , con un ribasso del 2,65%.



Lo scenario su base settimanale di Scout24 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Scout24 suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 68,72 Euro con tetto rappresentato dall'area 71,12. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 67,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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