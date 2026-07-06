Francoforte: andamento rialzista per Scout24

(Teleborsa) - Bene la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , con un rialzo del 2,47%.



La tendenza ad una settimana di Scout24 è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Scout24 , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 73,72 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 75,57. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 72,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```