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Francoforte: calo per Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Scout24
Si muove verso il basso la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, con una flessione del 2,65%.
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