Milano 11:23
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Nasdaq 9-giu
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Dow Jones 9-giu
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Londra 11:23
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Francoforte 11:23
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Francoforte: rosso per Teamviewer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Teamviewer
Seduta in ribasso per Teamviewer, che mostra un decremento del 2,35%.
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