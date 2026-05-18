Goldman Sachs, sempre più oro nei caveau delle banche centrali

Acquisti contribuiscono alla ripresa dei prezzi: entro fine anno stimato a 5.400 dollari l'oncia

(Teleborsa) - Secondo Goldman Sachs , le banche centrali intensificheranno gli acquisti d'oro, contribuendo alla ripresa dei prezzi entro la fine dell'anno.



Gli acquisti del metallo giallo dovrebbero raggiungere una media di 60 tonnellate al mese nel corso del 2026, hanno affermato gli analisti Lina Thomas e Daan Struyven, con una media mobile a 12 mesi di acquisti pari a 50 tonnellate a marzo, in aumento rispetto alla cifra precedente di 29.



Per le banche centrali, "esiste un forte interesse di fondo per l'oro e i recenti sviluppi geopolitici probabilmente rafforzeranno la diversificazione", hanno affermato gli analisti.



L'oro spot è scambiato lunedì in area 4.545 dollari l'oncia, rispetto al record di poco inferiore ai 5.600 dollari raggiunto a fine gennaio. Goldman Sachs ha mantenuto un obiettivo rialzista per i prezzi, prevedendo un aumento a 5.400 dollari l'oncia entro la fine dell'anno, in linea con le recenti previsioni di UBS Group .



Tuttavia, Goldman Sachs si è mostrata cauta nel breve termine. Il metallo giallo è "una fonte naturale di liquidità qualora gli investitori privati ??dovessero trovarsi ad affrontare esigenze di liquidità, ad esempio in caso di vendite sui mercati azionari a fronte di tassi di interesse più elevati e aspettative di crescita più deboli", hanno affermato gli analisti.



Tra le banche centrali, ricorda Bloomberg News, la Banca Popolare Cinese ha acquistato la maggiore quantità d'oro in oltre un anno ad aprile, incrementando le proprie riserve di 260.000 once troy. Si è trattato del diciottesimo mese consecutivo di aumenti, confermando una tendenza iniziata alla fine del 2022.





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