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Londra: risultato positivo per Whitbread

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Whitbread
Seduta positiva per la società che gestisce alberghi e ristoranti, che avanza bene del 2,56%.
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