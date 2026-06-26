Londra: si concentrano le vendite su Whitbread

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che gestisce alberghi e ristoranti , che presenta una flessione del 2,77% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Whitbread rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Whitbread è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25,05 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 24,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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