Londra: scambi in positivo per Whitbread
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che gestisce alberghi e ristoranti, che tratta in utile del 3,19% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Whitbread, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,7 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24,08. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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