Londra: positiva la giornata per Whitbread

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che gestisce alberghi e ristoranti , che avanza bene del 2,52%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Whitbread rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Whitbread sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25,59 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 24,64. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 26,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```