Madrid: si concentrano le vendite su Grifols

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica e chimica spagnola , che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Grifols rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Grifols è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,987 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,873. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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