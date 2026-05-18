Madrid: si concentrano le vendite su Grifols
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica e chimica spagnola, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Grifols rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Grifols è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,987 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,873. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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