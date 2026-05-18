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Madrid: giornata depressa per Grifols

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Grifols
Si muove verso il basso la società farmaceutica e chimica spagnola, con una flessione dell'1,85%.
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