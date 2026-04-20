Madrid: si concentrano le vendite su Grifols

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società farmaceutica e chimica spagnola , in flessione del 2,74% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Grifols mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,01%, rispetto a +0,5% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status tecnico di breve periodo di Grifols mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9,46 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 9,34. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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