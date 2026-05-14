Madrid: risultato positivo per Grifols
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica e chimica spagnola, con una variazione percentuale del 2,89%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Grifols rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Grifols evidenzia un declino dei corsi verso area 8,918 Euro con prima area di resistenza vista a 9,12. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 8,782.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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