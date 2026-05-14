Madrid: risultato positivo per Grifols

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica e chimica spagnola , con una variazione percentuale del 2,89%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Grifols rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Grifols evidenzia un declino dei corsi verso area 8,918 Euro con prima area di resistenza vista a 9,12. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 8,782.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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