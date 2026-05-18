Male Credem sul mercato azionario di Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso per l' Istituto di credito , che passa di mano in perdita del 4,43%.



La tendenza ad una settimana di Credem è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di il Credito Emiliano confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 14,99 Euro con primo supporto visto a 14,67. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 14,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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