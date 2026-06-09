Piazza Affari: risultato positivo per Credem

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' Istituto di credito , con una variazione percentuale del 2,48%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Credem mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,88%, rispetto a +0,25% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Tecnicamente, il Credito Emiliano è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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