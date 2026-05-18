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Merck, emissione bond investment-grade in max sette tranche per finanziare l'acquisizione di Terns

Finanza
Merck, emissione bond investment-grade in max sette tranche per finanziare l'acquisizione di Terns
(Teleborsa) - Merck ha avviato un'emissione obbligazionaria con rating investment grade per contribuire a finanziare l'acquisizione di Terns Pharmaceuticals per 6,7 miliardi di dollari, concordata lo scorso marzo.

Secondo una fonte informata, Merck l'obbligazione sarà suddivisa in un massimo di sette tranche. La tranche a più lunga scadenza, un titolo trentennale, potrebbe offrire un rendimento superiore di 1,05 punti percentuali rispetto ai Treasuries.

Si prevede che le obbligazioni riceveranno un rating Aa3 da Moody's Ratings e A+ da S&P Global Ratings. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group e JPMorgan Chase & Co. gestiranno l'emissione, il cui prezzo dovrebbe essere fissato lunedì.
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