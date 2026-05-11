Verizon lancia un bond investment grade per rifinanziare il debito

(Teleborsa) - Verizon Communications torna sul mercato obbligazionario statunitense con una nuova emissione investment grade in dollari destinata al rifinanziamento del debito. Il gruppo delle telecomunicazioni sta collocando due tranche di obbligazioni con scadenze a 30 e 32 anni, secondo fonti vicine all’operazione.



Per il titolo con durata più lunga, il rendimento iniziale indicativo è pari al 6,625%. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finalità

societarie generali, inclusa la possibile estinzione di debiti esistenti.



L'operazione arriva dopo l’annuncio di un’offerta pubblica di acquisto in contanti su alcune obbligazioni in scadenza tra il 2027 e il 2033, nell’ambito della strategia di gestione del passivo del gruppo.



Il titolo Verizon Communication scambia con una variazione percentuale dello 0,33%.



La tendenza ad una settimana del gestore telefonico è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Lo scenario tecnico della big delle tlc mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 47,09 USD con area di resistenza individuata a quota 47,83. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 46,81.







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