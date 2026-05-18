MicroStrategy Incorporated in discesa a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda di analisi e business intelligence, che soffre con un calo del 5,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di MicroStrategy Incorporated confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 170 USD con primo supporto visto a 164,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 161,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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