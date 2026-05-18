MicroStrategy Incorporated in discesa a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda di analisi e business intelligence , che soffre con un calo del 5,44%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di MicroStrategy Incorporated confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 170 USD con primo supporto visto a 164,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 161,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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