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New York: andamento negativo per Trade Desk
Migliori e peggiori
,
In breve
18 maggio 2026 - 18.00
Si muove verso il basso la
società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie
, con una flessione del 2,74%.
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