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New York: andamento negativo per Trade Desk

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Trade Desk
Si muove verso il basso la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, con una flessione del 2,74%.
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