FII Priority Europe 2026 Summit, Lepore (MS Desk): "Orgogliosi di essere parte di un confronto di altissimo livello"

(Teleborsa) - Roma si conferma in questi giorni una piattaforma di dialogo globale, capace di riunire istituzioni, investitori, rappresentanti del mondo economico e protagonisti dell’innovazione in un confronto sulle grandi traiettorie di sviluppo dei prossimi anni.



In un contesto internazionale di primo piano, con la presenza di ministri, capi di Stato, leader globali e oltre mille partecipanti provenienti da diversi Paesi, MS Desk ha preso parte al FII PRIORITY Europe 2026 Summit, promosso con il sostegno dell’Arabia Saudita e del Public Investment Fund. Un appuntamento che guarda al futuro dell’Europa, alla sua capacità di attrarre capitali, rafforzare relazioni strategiche e contribuire a modelli di crescita più sostenibili, competitivi e condivisi.



A margine dell’evento, Giuseppe Lepore, Presidente di MS Desk Italy, ha dichiarato:



“Siamo fieri, come MS Desk, di essere presenti in questo contesto internazionale e in un evento che vede riuniti rappresentanti ai massimi livelli. Ringraziamo l’Arabia Saudita e il Fondo PIF per aver organizzato e sostenuto questa importante occasione di confronto. Siamo qui per raccogliere e condividere prospettive, guardando al ruolo che l’Europa e i Paesi partner potranno avere nei prossimi anni nella costruzione di nuove opportunità di crescita, investimento e sviluppo sostenibile. Occasioni come questa sono fondamentali per rafforzare il dialogo tra sistemi economici, istituzioni e attori internazionali”.

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