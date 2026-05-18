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New York: giornata depressa per Royal Caribbean Cruises
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18 maggio 2026 - 20.00
Si muove verso il basso la
seconda più grande compagnia di crociere al mondo
, con una flessione del 2,67%.
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