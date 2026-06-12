Fincantieri, consegnata a Monfalcone la "Mein Schiff Flow" a TUI Cruises

(Teleborsa) - Fincantieri e TUI Cruises, joint venture tra TUI e Royal Caribbean Cruises , hanno celebrato presso il cantiere di Monfalcone la consegna di "Mein Schiff Flow", seconda di due navi da crociera della classe InTUItion di nuova concezione dual-fuel (Gas Naturale Liquefatto - LNG e Marine Gas Oil - MGO). Con una stazza lorda di circa 160.000 tonnellate, e una capacità di circa 4.000 passeggeri, "Mein Schiff Flow" è basata su un progetto di nuova generazione sviluppato da Fincantieri per coniugare innovazione e sostenibilità.



"Con la consegna di Mein Schiff Flow celebriamo un nuovo traguardo nella collaborazione con TUI Cruises e confermiamo il ruolo strategico del cantiere di Monfalcone come centro di eccellenza della cantieristica mondiale - ha dichiarato Pierroberto Folgiero, AD di Fincantieri - Qui innovazione, sostenibilità e competenze industriali si trasformano ogni giorno in capacità produttiva e competitività internazionale. Questo risultato testimonia la forza di un ecosistema che continua a evolvere, investendo nelle tecnologie del futuro e valorizzando il saper fare industriale italiano".



La consegna conferma una partnership tra Fincantieri e TUI Cruises fondata su fiducia reciproca e una solida collaborazione industriale. In questo contesto si inserisce il contratto firmato lo scorso settembre per la costruzione di due nuove unità della classe InTUItion, gemelle di "Mein Schiff Relax" e "Mein Schiff Flow", che saranno consegnate rispettivamente nel 2031 e nel 2032.



La consegna consolida, inoltre, la centralità di Monfalcone nella costruzione di navi da crociera di ultima generazione e principale stabilimento del Gruppo. Nel cantiere sono state realizzate oltre 45 navi da crociera e operano quotidianamente circa 6.500 persone.

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