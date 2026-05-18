New York: spinge in avanti Dominion Energy

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gruppo energetico americano , che mostra una salita bruciante dell'11,39% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Dominion Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,1%, rispetto a +0,3% dell' indice del basket statunitense ).





Il quadro tecnico di Dominion Energy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 67,52 USD con tetto rappresentato dall'area 69,49. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 66,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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