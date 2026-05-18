New York: spinge in avanti Dominion Energy
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gruppo energetico americano, che mostra una salita bruciante dell'11,39% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Dominion Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,1%, rispetto a +0,3% dell'indice del basket statunitense).
Il quadro tecnico di Dominion Energy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 67,52 USD con tetto rappresentato dall'area 69,49. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 66,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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