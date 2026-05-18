Dominion Energy vola nel premarket su stock deal di NextEra Energy per 67 miliardi di dollari

Dallo stock deal nescerà un colosso energetico regolato da 10 milioni di clienti

(Teleborsa) - Dominion Energy corre nel premarket di Wall Street in scia alla notizia che NextEra Energy la acquisirà per circa 67 miliardi di dollari in un'operazione tutta in azioni, dando così vita a una delle più grandi utility elettriche regolamentate al mondo, rafforzata dalla principale piattaforma infrastrutturale e dallo sviluppatore di infrastrutture energetiche del Nord America.



Gli azionisti di Dominion riceveranno 0,8138 azioni di NextEra per ogni azione di Dominion Energy detenuta al momento della chiusura. Al completamento della fusione, gli azionisti di NextEra deterranno circa il 74,5% della società combinata, mentre gli azionisti di Dominion ne deterranno circa il 25,5%. Gli azionisti di Dominion Energy continueranno a ricevere l’attuale dividendo trimestrale della società fino alla chiusura, oltre a un pagamento in contanti una tantum di 360 milioni di dollari al momento della chiusura.



La società combinata servirà circa 10 milioni di clienti utility in Florida, Virginia, Carolina del Nord e Carolina del Sud, con oltre l’80% delle operazioni regolamentate. L’operazione prevede 2,25 miliardi di dollari in crediti sulle bollette per i clienti di Dominion Energy in Virginia, Carolina del Nord e Carolina del Sud, distribuiti nell’arco di due anni dopo la chiusura.



La società risultante dalla fusione opererà con il nome di NextEra Energy e sarà quotata alla Borsa di New York con il simbolo NEE. Avrà una significativa presenza locale, con due sedi principali a Juno Beach, in Florida, e a Richmond, in Virginia, e la sede operativa esistente di Dominion Energy South Carolina a Cayce, nella Carolina del Sud. Le società di servizi pubblici di Dominion Energy continueranno a operare come Dominion Energy Virginia, Dominion Energy North Carolina e Dominion Energy South Carolina.



John Ketchum ricoprirà la carica di presidente e amministratore delegato della società risultante dalla fusione, mentre Robert Blue sarà presidente e CEO delle società di servizi pubblici regolamentate e membro del consiglio di amministrazione. Edward Baine sarà presidente e CEO di Dominion Energy Virginia, Keller Kissam sarà presidente e CEO di Dominion Energy South Carolina e Scott Bores sarà presidente e CEO di Florida Power & Light Company.



L’operazione è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società. La chiusura è prevista entro 12-18 mesi, subordinatamente all’approvazione degli azionisti di entrambe le società, alle autorizzazioni regolamentari, nonché all’ottenimento del via libera antitrust.



(Foto: Anton Dmitriev on Unsplash)

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