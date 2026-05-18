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New York: Thomson Reuters in rally
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18 maggio 2026 - 16.10
Prepotente rialzo per
Thomson Reuters
, che mostra una salita bruciante del 5,22% sui valori precedenti.
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