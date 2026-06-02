Si muove in ribasso Thomson Reuters a New York
(Teleborsa) - In forte ribasso Thomson Reuters, che mostra un -7,45%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thomson Reuters, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Thomson Reuters sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 91,34 USD. Possibile una discesa fino al bottom 84,44. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 98,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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