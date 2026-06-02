Milano 2-giu
0 0,00%
Nasdaq 2-giu
30.661 +0,48%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 2-giu
10.374 +0,33%
Francoforte 2-giu
25.124 +0,48%

Crolla a New York Thomson Reuters

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Thomson Reuters
Retrocede molto Thomson Reuters, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,48%.
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