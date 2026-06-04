Thomson Reuters, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Ottima performance per Thomson Reuters, che scambia in rialzo del 4,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Thomson Reuters mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,83%, rispetto a +0,51% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Analizzando lo scenario di Thomson Reuters si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 85,72 USD. Prima resistenza a 87,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 84,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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