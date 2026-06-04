Thomson Reuters, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Ottima performance per Thomson Reuters , che scambia in rialzo del 4,23%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Thomson Reuters mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,83%, rispetto a +0,51% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Analizzando lo scenario di Thomson Reuters si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 85,72 USD. Prima resistenza a 87,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 84,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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