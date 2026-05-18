Parigi: andamento negativo per Hermes
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison di moda francese, con una flessione dell'1,84%.
L'andamento di Hermes nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.540 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.556. Il peggioramento di Hermes è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.533,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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