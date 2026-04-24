Parigi: si concentrano le vendite su Hermes

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la maison di moda francese , che mostra un decremento dell'1,97%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il quadro tecnico di Hermes suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.631,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.658,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.621,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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